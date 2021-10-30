دولة جديدة تخسر لقب "خالية من الكورونا"

وطن: أعلنت دولة تونغا، الجمعة، عن أول حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 بعد أن ثبتت إصابة مسافر من نيوزيلندا.

وتعد تونغا من بين الدول القليلة المتبقية في العالم التي تجنبت تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.

ومثل العديد من جيرانها، ساعدت عزلة تونغا في الحفاظ على سلامتها لكنها تواجه تحديات كبيرة في حالة انتشار الفيروس بسبب نظامها الصحي الذي يعاني من نقص الموارد.

وقال رئيس وزراء تونغا بوهيفا تويونيتوا في خطاب إذاعي، إن المسافر كان من بين 215 راكبا وصلوا على متن رحلة من مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الأربعاء، وكانوا في عزلة في أحد فنادق الحجر الصحي.

ويعتزم رئيس الوزراء يوم الاثنين إصدار إعلان عن أي عمليات إغلاق مستقبلية، وفقا للموقع الإخباري "ماتانجي تونغا".

ووفق مسؤولي الصحة النيوزيلنديين، فإن المسافر إلى تونغا قد تم تطعيمه بالكامل بلقاح فايزر، وأعاد اختبارا سلبيا قبل مغادرته إلى تونغا.

وأشار المسؤولون إلى أنهم سيعملون مع نظرائهم في تونغا لتأكيد الحالة وتقديم مزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

وعلّق الرئيس التنفيذي لوزارة الصحة في تونغا، سيالي أكوولا، على الحادثة بالقول إنه من المؤسف أن الطائرة غادرت بالفعل كرايستشيرش قبل ورود أنباء عن الحالات المجتمعية هناك، مضيفا أن جميع العاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك العاملين الصحيين وضباط الشرطة وموظفي المطار الذين كانوا في الخدمة عند وصول الطائرة تم وضعهم أيضا في الحجر الصحي بعد تأكيد الحالة الإيجابية، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتقع تونغا شمال شرق نيوزيلندا، وهي موطن لحوالي 106 ألف شخص، وقد تم تطعيم حوالي 31 في المئة من السكان بشكل كامل وحصل 48 في المئة على جرعة واحدة على الأقل، وفقا لمجموعة أبحاث أور وورلد إن داتا.