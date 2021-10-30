من على منصة الأمم المتحدة .. مندوب دولة الاحتلال في الأمم المتحدة يمزق تقرير مجلس حقوق الإنسان لانتقاده "إسرائيل "

وطن: مزّق مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تقرير مجلس حقوق الإنسان من على منصة الامم المتحدة، لإدانته "إسرائيل" بانتهاكات ضد الفلسطينيين، وشنّ هجومًا على المجلس الحقوقي الأممي على خلفية إدانة التقرير للجرائم الإسرائيلية، لا سيما في قطاع غزة.

وقال أردان خلال الجلسة "هوس ما يسمى مجلس حقوق الإنسان بإسرائيل يمنع العالم من سماع أصوات ضحايا الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي شاهدناها بالفعل".

وأضاف "منذ إنشاء هذا المجلس قبل 15 عاما، وهو يوجه اللوم والإدانة إلينا، ليس 10 مرات مثل إيران، أو 35 مرة مثل سوريا، بل 95 مرة (يقصد 95 قرارا للمجلس يدين إسرائيل)".

وختم مندوب الاحتلال خطابه قائلًا "المكان الوحيد الذي يستحقه هذا التقرير هو سلة المهملات، وهذا بالضبط ما سنتعامل معه"، ليقوم بتمزيق التقرير أمام أنظار الحاضرين من السفراء والبعثات الدبلوماسية والحقوقية.