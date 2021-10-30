غزة: 4 حالات وفاة و147 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، وفاة 4 حالات واصابة 147 بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهر تقرير وزارة الصحة في غزة اليومي لفيروس كورونا اجراء 685 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، نتج عنها تسجيل 147 اصابة جديدة، اضافة إلى 300 حالة تعافي جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وسجلت الصحة في تقريرها وفاة 4 حالة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ انتشار الفيروس نحو 1568 وفاة.

وارتفع اجمالي تراكمي الاصابات بفيروس كورونا إلى 183488 اصابة، أما الحالات النشطة الآن بلغت 4062 حالة .

وأشارت الصحة في تقريرها اليومي إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 134 حالة، وأن اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 87 حالة.

التطعيمات: اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 474752 شخص