6 شهداء و443 معتقلًا و78 عملية هدم في القدس خلال 3 أشهر

وطن: أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت 6 مواطنين في مدينة القدس المحتلة، واعتقلت 443 آخرين، خلال أشهر (تموز/ يوليو، آب/ أغسطس، وأيلول/سبتمبر 2021).

وأوضحت المحافظة في تقرير صدر عنها، أن الشهداء هم: الطبيب حازم الجولاني استشهد عند باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وزكريا بدوان، وأحمد زهران ومحمود حميدان من بلدة بدّو شمال غرب القدس، وإسراء خزيمية استشهدت عند باب الأسباط، وعبده يوسف الخطيب التميمي من مخيم شعفاط، استشهد داخل مركز التحقيق "المسكوبية".

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثامين خمسة منهم، ليرتفع بذلك عدد جثامين الشهداء المقدسيين المحتجزة لدى الاحتلال إلى (17) جثمانًا.

وذكرت أنه تم تسجيل نحو (55) إصابة برصاص قوات الاحتلال في القدس، منها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى مئات الإصابات بحالات الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ونُقل على إثر ذلك العديد من المصابين إلى المستشفيات لتقلي العلاج.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين، نفّذ مستوطنون اعتداءات همجية خلال الفترة المذكورة، طالت عددًا من الشبان والأطفال والأهالي، وتم تسجيل (14) اعتداءً على شبان بالطعن ومحاولة الخنق والدهس والضرب المبرح والرمي بالحجارة في أماكن عملهم.

وبشأن الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى، ذكر التقرير أن (14,692) مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى، في انتهاك واضح وصريح لقدسية المكان.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال جددت قرارين من ضمن القرارات الصادرة بِحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، وقرارًا أخر صادر عن وزير الأمن الداخلي بمنعه من المشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو نشاطات أو تقديم أي مساعدات في القدس.

وأفاد بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأشهر الثلاثة (443) مقدسيًا، من بينهم (24) سيدة، وأصدرت محاكم الاحتلال (32) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، من بينهم (7) أحكام تجديد اعتقال إداري.

كما أصدرت (29) قرارًا بالحبس المنزلي بحق مقدسيين، تراوحت ما بين خمسة أيام إلى 10 أيام، ومنها الحبس المنزلي المفتوح دون تحديد فترة معينة، و(44) قرارًا بالإبعاد، ومن بين القرارات نحو (27) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وتراوحت فتراتها ما بين أسبوع إلى 6 أشهر.

وبشأن هدم منازل المقدسيين، أجبرت بلدية الاحتلال مقدسيين على هدم (39) منزلًا هدمًا قسرًا، إضافة إلى تنفيذ آلياتها لــ (39) عملية هدم أخرى، لتكون حصيلة عمليات الهدم خلال الربع الثالث (78) عملية.

وبحسب التقرير، فإن عمليات الهدم طالت محالًا تجارية، وبركسات وحضانات وأسوار، ومنازل مواطنين تؤوي عدد أفراد كبير من العائلات، وأيضًا منشآت ومبانٍ قيد الإنشاء.

كما نفذت آليات الاحتلال أعمال حفر وتجريف في أراضي تعود لمقدسيين، وأراضي مقبرة اليوسفية، واستمرت عمليات التجريف في أراضي بلدة حزما بهدف شق طريق استيطاني جديد يمتد كيلو متر بعرض 16 مترًا من أراضي البلدة.