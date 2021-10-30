منظمات المجتمع المدني الدور والمطلوب

كتب: فادي البرغوثي

لعبت المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دورا وطنيا ساهم في توعية الشعب الفلسطيني للمخططات الصهيونية والوقوف في وجهها مثل مخطط روابط القرى الذي حاولت دولة الاحتلال فيه أن تفصل المدن عن القرى ضمن ما يسمى إعطاء سلطة ذاتية فلسطينية للمدن بينما تبقى القرى تحت السيادة الاسرائيلية بشكل مباشر بالتعامل مع بعض قيادات تقليدية تعزز دورها في إطار وظيفي خاضع للاحتلال من الف الى الياء.

والصحيح من يتذكر ويدرس تلك الفترة يدرك ما قامت به هذه المؤسسات في التصدي السلمي لهذا المشروع فقد لعبت لحركة الوطنية الفلسطينية في تلك الفترة دورا كان عمادة هذه المنظمات في توعية الجماهير وعدم التعامل مع هكذا مخطط ونفذت من خلال هذه المؤسسات مشاريع تهدف لكسر المخطط الصهيوني برمته لتدارك للخطأ الحاصل للحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت تركز على المدن بشكل واضح مهملة القرى مما أدى الى استغلال دولة الاحتلال لهذه النقطة ضمن مشروع ملسون ( اكاديمي في الجامعة العبرية وهو من ابتكر مشروع روابط القرى ) الذي تعامل مع هذا الإهمال كنقطة ضعف عند الحركة الوطنية ليقوم باستغلالها لصالح دولة الاحتلال.

واستكمالا لهذا الدور الوطني الذي قامت به المنظمات الأهلية فقد لعبت هذه المنظمات دورا لا يستهان به في سنوات الانتفاضة الأولى بتعزيز صمود الجماهير وفضح الممارسات الاسرائيلية عالميا موثقة ما تقوم به دولة الاحتلال بالإضافة لمد العون للناس بالتحديد من المناضلين في المشاريع الصغيرة لتعزيز الدور النضالي والبطولي للشعب الفلسطيني.

واستكمالا لهذا الدور لم ينتهِ دور هذه المنظمات بإنشاء السلطة الفلسطينية من خلال مأسسة العمل والدور بين خدمات التي تقدمها الحكومة وبين خدمات المجتمع المدني في إطار الدور التكاملي في خدمة الشعب الفلسطيني.

كما يجب أن لا ننسى الدور العظيم التي لعبته هذا المؤسسات في الانتفاضة الثانية حينما أقدمت دولة الاحتلال على اقتحام المدن الفلسطينية بشل عمل السلطة في المناطق الفلسطينية وكيف كانت هذه المنظمات تلعب دورا كبيرا في إطار العمل التنسيقي مع السلطة.

أما في الوقت الحالي فإن لهذه المنظمات دور كبير في التصدي للمشاريع الاستيطانية الحالية من خلال مشاريع تستهدف مناطق (ج) وهي المناطق التي تهدف دولة الاحتلال بالسيطرة عليها كونها الاقل من عدد السكان والاكثر من ناحية المساحة بالإضافة إلى عدم السماح للسلطة أن تتحرك ضمن المدى المطلوب من في هذه المناطق بالقيود المفروضة عليها أو من خلال المسموح به في اتفاقية أوسلو وهذا إن دل على شيء يدل على أن منظمات المجتمع المدني المقربة من منظمة التحرير كان دورها دور وطني بامتياز عملت فيها الفصائل بالاراضي المحتلة لكي تتصدى بالشكل العلني والسلمي للمشاريع المشبوهة والتصفية والمرتبطة في الاحتلال.

اما خطورة هذا القرار والهجوم على بعض منظمات المجتمع المدني واغلاقها في اعتقادي يمثل الاتي:

_ إن القرار يعد تصعيدا غير مسبوق ذلك أن التعامل مع منظمات المجتمع لم يكن بهذا المستوى، واذا كان الأمر فصائليا كما يدعي الاحتلال فإن عمل هذه المؤسسات فصائليا كان أوضح قبل قدوم السلطة ، كما ان القانون الأساسي الفلسطيني واضحا في هذا المجال الذي يوضح منع المؤسسات الأهلية أن تكون تابعة لفصيل معين وبالتالي فإن هذا القرار في هذا المستوى من التصعيد تجاوز ما كانت يتعامل فيه الاحتلال حتى قبل السلطة والاحتلال بشكل مباشر .

_ هذا القرار بالتحديد لا يعد موجها لمنظمات المجتمع المدني الست أو حتى المجتمع المدني بشكل عام إنما موجهة ضد الشعب الفلسطيني وضد السلطة الفلسطينية على وجهة الخصوص خاصة أن هذه المنظمات تعمل ضمن قانون السلطة الفلسطينية واغلاقها هو تجاوز واضح لمهام ودور السلطة اما خطورة الموقف فإن هذا القرار يمس السيادة الفلسطينية وهو في اعتقادي اخطر من أن يقوم الاحتلال في قصف هذه المؤسسات نفسها بالرغم من أن القصف هو عمل همجي وارهابي مارسه ويمارسه الاحتلال فإن الإغلاق يوجه رسالة واحدة للشعب الفلسطيني مفادها أن لا سيادة للسلطة والمنظمة على الشعب الفلسطيني وان للاحتلال الكلمة الفصل وأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أراضي السلطة الفلسطينية

_ هذا القرار أن تم تمريرة كما يحاول الاحتلال فإنه لن يكون الاول والاخير فقد تلجأ إلى إغلاق مؤسسات أخرى فاعلة تعمل بنفس عمل هذه المؤسسات من حيث الدور الذي أشرنا آلية لطبيعة مؤسسات المجتمع المدني ووظائفها المعهودة والمعروفة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمواطن الفلسطيني بشكل خاص التي تستهدفه هذه المؤسسات بشكل مباشر

اما المطلوب في هذا الإطار لتصدي لهكذا قرار أن تقوم كل من منظمات المجتمع المدني مع فصائل العمل الوطني والسلطة ايضا بالتحرك الشعبي والجماهيري اولا ذلك أن التحرك الجماهيري هو أساس العمل حتى قبل العمل على المستوى الخارجي ذلك أن العمل على المستوى الخارجي يكون انعكاسا للتحرك الداخلي كذلك العمل مع سلطة النقد وبشكل واضح أن لا تتعامل مع هكذا قرار خاصة أن البنوك لعبت دورا غير المطلوب منها في حسابات الاسرى ورضخت للقرار الاحتلال سابقا لذلك فإن التعاطي مع هكذا قرار يقوض طبيعة العمل لهكذا مؤسسات ويضرب أسس ومقومات الصمود.

اما على المستوى الدولي فإن ضرورة التحرك على المستوى الأوروبي فكما هو معروف أن هذه المؤسسات تنفذ مشاريع مقره من الاتحاد الأوروبي وليس لها علاقة في العمل الفدائي أو التنظيمات كما تدعي دولة الاحتلال بالإضافة إلى البرلمانات الأوروبية وكذلك الكونغرس الأمريكي ورفض الصوت عاليا لمن صوت لهم في الكونغرس لفضح دولة الاحتلال.

بهذه الطرق يمكن أن نسقط قرار غانتس أو نجعل القرار خالي المضمون ليس له فعل على الأرض .