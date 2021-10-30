جدول مواعيد أبرز مباريات السبت في الدوريات الكبرى

وطن: سيكون، اليوم السبت، موعدا للعديد من المباريات البارزة في الدوريات الكبرى لكرة القدم.

وتتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى موقعة توتنهام وضيفه مانشستر يونايتد، ومواجهة ليستر سيتي وأرسنال، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات، اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي # أرسنال – الساعة 14:30.

ليفربول # برايتون – الساعة 17:00.

مانشستر سيتي # كريستال بالاس – الساعة 17:00.

نيوكاسل يونايتد # تشيلسي – الساعة 17:00.

توتنهام هوتسبير # مانشستر يونايتد – الساعة 19:30.

الدوري الإسباني

إلتشي # ريال مدريد – الساعة 15:00.

إشبيلية # أوساسونا – الساعة 17:15.

برشلونة # ديبورتيفو ألافيس – الساعة 22:00.

الدوري الإيطالي

أتالانتا # لاتسيو – الساعة 16:00.

هيلاس فيرونا # يوفنتوس – الساعة 19:00.

الدوري الألماني

يونيون برلين # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.

باير ليفركوزن # فولفسبورغ - الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند # كولن - الساعة 16:30.

آينتراخت فرانكفورت # لايبزيغ – الساعة 19:30.

المصدر: (RT)