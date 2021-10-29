الرئيس يصدر توجيهاته بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأهمية ضبطها

وطن: أجرى الرئيس محمود عباس بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، طالبًا منه إيضاح أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغيرها، وأهمية ضبطها وسبل معالجتها، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.

كما اتصل الرئيس، برئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية لذات الغرض.

وطلب الرئيس بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، كما أعطى التوجيهات لمجلس الوزراء لمناقشة موضوع ارتفاع الأسعار في جلسته القادمة.