مصرع طفلة بحادث سير ذاتي في سلواد

وطن: لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما مصرعها مساء اليوم اثر حادث سير ذاتي بعد انقلاب مركبة كان يقودها والدها في بلدة سلواد شمال شرق رام الله .

وذكرالعقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 13 عاما لمجمع فلسطين الطبي اثر اصابتها الخطيرة بعد انقلاب مركبة يقودها والدها حيث اعلن الاطباء عن وفاتها لاحقا.

وأضاف أرزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل الشرطة للوقوف على أسبابه