وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1025 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (5)، وحالة في نابلس.

وأضاف الوزيرة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 4، الخليل 35، جنين 21، طوباس 5، قلقيلية 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 19، نابلس 11، سلفيت 1، أريحا والأغوار 2، طولكرم 2، قطاع غزة 223".

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 14، الخليل 20، جنين 14، طوباس 13، قلقيلية 2، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 29، نابلس 15، سلفيت 5، أريحا والأغوار 9، طولكرم 9، قطاع غزة 890".

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 99 مريضاً، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحول عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين في فلسطين، أكدت أن عددها بلغ 2,578,940، من بينها 1,857,076 في الضفة، و701,864 في قطاع غزة.