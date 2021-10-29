الشعبية لـوطن: مستمرون في الكفاح ضد الاحتلال وحملة الاعتقالات بحق كوادرنا لن تنال من عزيمتنا

وطن: أكدت الجبهة الشعبية أن حملة الاعتقالات التي يشنها الاحتلال بحق كوادرها لن تنال منها ولن تضعفها.

وقال القيادي في الجبهة جميل مزهر لـوطن، إن الاحتلال واهم اذا كان يعتقد أنه بهذه الاعتقالات يمكن أن ينال من الجبهة الشعبية أو يضعفها أو يكسر شكوتها.

وأضاف: الجبهة ماضية في كفاحها ونضالها ضد الاحتلال ومتمسكة بحق شعبنا في المقاومة وإزالة الاحتلال.

وأكد أن "هذا الاستهداف للمناضلين من أبناء شعبنا لم يتوقف وهذه الحملة المسعورة على شعبنا والمناضلين ومؤسسات المجتمع المدني هي جزء من إرهاب هذه الدولة الصهيونية".

وحمل مزهر "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المناضلين من أبناء شعبنا. هؤلاء مناضلون أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وواجهوا كل الصعاب تجاه واجبهم الوطني، وهم كبار في السن حيث يصل عمر بعضهم 80 عاما، مما يعرض حياتهم للخطر".

وقال إن المطلوب من المجتمع الدولي التحرك أمام هذه الإجرام الإسرائيلي وملاحقته على جرائمه بحق شعبنا وأسراه وأرضه.

وأضاف: المطلوب أيضا التحرك على المستوى الرسمي والشعبي والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية الاجرامية.

وشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية حملة اعتقالات بحق مواطنين وأسرى محررين في الضفة، من بينهم الأسير المحرر والقيادي في الشعبية بشير الخيري (80 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي عين منجد في رام الله، والأسير المحرر احمد صوفان "أبو فارس".