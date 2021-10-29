محدث: ثلاث إصابات بقنابل الغاز أثناء إغلاق الاحتلال لمقبرة "اليوسفية" بالكامل

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بقنابل الصوت والغاز أطلقتها قوات الاحتلال أثناء اعتدائها على المتواجدين بمحيط مقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال وأعماله بتجريف وطمس معالم مقبرة "اليوسفية" بهدف تحويلها إلى حديقة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت، ظهر اليوم الجمعة، المقبرة اليوسفية بشكلٍ تام؛ لمنع المواطنين من الوصول إليها.

وأوردت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية صوب الأهالي خلال المواجهات المندلعة في محيط المقبرة اليوسفية.

وانتشرت في محيط المقبرة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال لمنع المقدسيين من دخولها، فيما اعتدت على الذين حاولوا دخول المقبرة، بينما لاحق عدد من أفرادها، الشبان داخل المقبرة وطردوهم منها.

وواصلت جرافات الاحتلال لليوم الخامس على التوالي بجرف ونبش المقبرة اليوسفية في القدس، في حين نصبت سلطات الاحتلال، كاميرات مراقبة بالمقبرة بعد أن استكملت إغلاق جزء منها، لتحويلها إلى "حديقة توراتية".

وتمنع قوات الاحتلال منذ عدة أيام، الفلسطينيين من الدخول إلى الجزء الذي تنوي تحويله إلى حديقة رغم وجود قبور فيه.

ومطلع الأسبوع الماضي، شرعت بلدية الاحتلال في القدس وسلطة الحدائق، بتجريف جزء من المقبرة، توطئة لتحويلها إلى حديقة.

ويواصل فلسطينيون منذ 5 أيام احتجاجاتهم على أعمال التجريف الجارية في المقبرة التي يعود تاريخها لمئات السنين.