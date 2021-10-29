الاحتلال يصيب مسعفاً بعيار مطاطي أثناء قمع مسيرة بيتا الأسبوعية

وطن: أصيب مسعفاً اليوم برصاص مطاطي أثناء قمع قوات الاحتلال لمسيرة بيتا الأسبوعية الرافضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأدى مئات المواطنين صلاة الجمعة عند أطراف جبل صبيح المهدد بالاستيطان، ثم توجهوا عقب انتهاء الصلاة بمسيرات من عدة جهات باتجاه الجبل؛ رفضًا للبؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمته.

وجرفت قوات الاحتلال في ساعات الصباح، أحد الطرق المؤدية لجبل صبيح؛ لعرقلة وصول المتظاهرين على الجبل.