مجمع النقابات المهنية يدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات فلسطينية "منظمات "إرهابية" ويطالب المجتمع الدولي بحمايتها

وطن: أدان مجمع النقابات المهنية- مركز القدس، قرار حكومة الاحتلال والفصل العنصري بشأن منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الفلسطينية بتصنيفها كمنظمات "إرهابية".

وأكد المجمع في بيان له، وصل وطن، اليوم الجمعة، أن قرار الاحتلال يمثل تجريما للعمل الأهلي الفلسطيني ومخالفة صريحة لحقوق الإنسان، وتصعيدا بالعدوان على شعبنا ومؤسساته.

وقرار الاحتلال يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وناشد مجمع النقابات المهنية، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بإدانة قرار الاحتلال والعمل على إلغائه وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد على خطورة قرار الاحتلال وتداعيته الوشيكة التي ستواجهها هذه المؤسسات وغيرها والمدافعين عن حقوق الانسان.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، وإصدار موقف حازم للضغط على الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف للمؤسسات الست، وتأكيد المجتمع الدولي والمناحين والشركاء على رفضهم للقرار التعسفي.

وطالب مجمع النقابات المهنية، السلطة أن تتخذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الأهلية. كما طالب بالالتفاف الشعبي حولها وتوفير الغطاء الشعبي لها ولأنشطتها.