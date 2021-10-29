5 وفيات و223 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 وفيات و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة بعد فحص 1224 عيّنة مخبرية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إنها سجلت تعافي 890 حالة جديدة من مصابي "كورونا" في غزة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 174511.

وبلغ إجمالي المصابين في القطاع 183341، تُوفي منهم 1564، في حين بلغت الحالات النشطة 4219.

وأشارت إلى أن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت 134، بينما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 90.