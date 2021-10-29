الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي في الشعبية بشير الخيري

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عددا من المواطنين في الضفة الغربية، بينهم الأسير المحرر القيادي في الجبهة الشعبية بشير الخيري، عقب مداهمة منزله في حي عين منجد في رام الله.

وذكرت القناة الـ11 العبرية، إنه في أعقاب عاصفة الإعلان عن ست مؤسسات فلسطينية مدنية "مؤسسات إرهابية"، اعتقل الجيش الليلة الماضية الأسير المحرر بشير الخيري والبالغ من العمر 78 عاماً.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الخيري عمل في الماضي في إدارة اثنتين من المؤسسات الست، وهما: مؤسسة الضمير، واتحاد لجان العمل الزراعي.