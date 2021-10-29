حمدي فرّاج يكتب لـوطن: إذا غضبت عليك بنو خليج

ما الذي قاله وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي عن حرب اليمن لكي يجابه بكل هذه المجابهة الدولية الخليجية، فيستدعى سفراء لبنان ويطلب منهم ان يقدم استقالته او ان يعتذر ، رغم ان ما قاله قبل ان يصبح وزيرا ، ورغم ان ما قاله لم يكن كفرا او سبا او شتما او إدانة لهذه المحمية او تلك، ورغم ان ما قاله "حرب عبثية" يجمع عليه اليوم كل اقطاب العالم بما في ذلك محميات خليجية وأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نفسه الذي صدّر بدوره بيانا شن فيه هجوما شرسا ضد قرداحي.

لا تعرف على ما يبدو محميات الخليج العربي ، اي شيء عن حرية الرأي والتعبير التي قال فيها الفيلسوف الفرنسي فولتير قبل حوالي ثلاث مائة سنة – أضعاف عمر هذه المحميات – انه مستعد لأن يدفع حياته ثمنا لأن يقول الآخر رأيه حتى عندما يكون معارضا لرأيه. ولا يعرفون بالتالي كيف يكون الرد على الرأي بالرأي وعلى الحجة بالحجة ، بل بالسيف والمنشار والحبس وكاتم الصوت والجلد والرجم والنفي والعتلة ، وبالتالي يكون ما حصل مع الوزير قرداحي، من ان يستقل او يعتذر، شيئا سهلا وهينا مقياسا مع ما حصل مع الخاشقجي او رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري وعشرات بل مئات المعارضين او المشتبه بمعارضتهم.

الاشتباه بالمعارضة، وصل ان يتم اعتقال احد الدعاة لأنه دعا الله على صفحته ان يوفق حكام البلد لما فيه خيره وصلاحه، فسجن وما زال في السجن وتطالب النيابة بإيقاع اشد العقوبات عليه (الاعدام). ولهذا عرض مليك البلاد السابق على صاحب الفيس بوك شراءه بخمسين مليار دولار لكي يخلص البلاد والعباد من شر هذا الاختراع المستطير، بمعنى ان يرميه في سلة المهملات.

جورج قرداحي، الانسان، بوزارة وبدون وزارة، أراد ان يجابه هذه الدول، بدون ان يمتلك الا ارادته ووعيه وشعوره الممتليء بحريته وانسانيته، كأنه اراد ان يعلّم على هذه الدول ملوكا وامراء وحكومات وجيوشا وطغم مالية وامنية وجهالية، اراد ان يقول لهم اننا في قرن جديد وعهد جديد يستطيع الانسان ان يقول ما يشاء دون ان يحرم الاخرين من الرد بقول ما يشاؤون دون ان يفسد ذلك في الود قضية. وإذا لم يرغب هؤلاء في النظر افقيا كيف تختلف احزاب الدولة الواحدة في القضايا الاكثر تعقيدا، فلينظروا عموديا يوم قال عمر بن الخطاب: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار .

كأن جورج قرداحي اراد ان يرد على ما تماثله الشاعر حين قال: اذا غضبت عليك بنو تميم / حسبت الناس كلهم غضابا. أراد ان يرد بقوله: فغض الطرف انك من نمير / فلا كعبا بلغت ولا كلابا. ما عدّته العرب أهجى بيت شعري في تاريخهم.