القبض على منفذي السطو على بنك فلسطين في يعبد

وطن: قال مدير الشرطة في محافظة جنين عزام جبارة، مساء أمس الخميس، إن جهازي الشرطة والأمن الوقائي، كشفا ملابسات جريمة السطو التي استهدفت فرع أحد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين وقبضت على مشتبه فيهم.

وأضاف جبارة، أن قسم المباحث في الشرطة ووقائي جنين تمكنا من إلقاء القبض على شخصين نفذا عملية السطو المسلح على البنك في يعبد، وأنهم اعترفا بجريمتهما، وتم التحفظ على النقود بحوزتهما، وما زالا موقوفين.

وأكد جبارة، أن المؤسسة الأمنية بالمرصاد لكافة الخارجين عن القانون ولن تسمح بالفوضى وبغياب الأمن والأمان والاستقرار.