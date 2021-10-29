الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين جواد وبلال درويش من منطقة مثلث الشهداء جنوب غرب المحافظة.

وفي رام الله وقلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بشير الخيري، بعد مداهمة منزله في حي عين منجد، فيما اعتقلت الشاب عبد الله ذياب بعد اقتحام منزل عائلته في حي جعيدي.

وطالت الاعتقالات الشاب عبادة مراد شديد على مفرق جيت قضاء نابلس، وعز الدين أبو شنب، وعمران الشوبكي وصابر حبرون.