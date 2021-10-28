مستوطنون ينصبون ثلاثة كرافانات بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: نصب مستوطنوا سوسيا بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة كرافانات في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب جبور، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال نصبت هذه الكرافانات في أراضي تعود لعائلة الهليس بمحاذاة مستوطنة سوسيا المقامة عنوة على أراضي المواطنين.

وأشار إلى أن المستوطنون بمساندة قوات الاحتلال يواصلون عمليات الاستيلاء على الأراضي، ووضع اليد على ممتلكات المواطنين، وتدمير محاصيلهم الزراعية، وتطارد المزارعين في مسافر يطا، تمهيدا لضم المزيد من الأراضي لصالح الاستيطان، وإقامة بؤر استيطانية جديدة.