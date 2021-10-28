محكمة سالم العسكرية تمدد توقيف أسرى من جنين لفترات مختلفة

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن ما تُسمى محكمة سالم العسكرية مددت توقيف 13 أسيرا من محافظة جنين لفترات متفاوتة.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى الموقوفين هم: محمد لطفي ابو الرب تمدد ليوم 2/11، وأيمن داود ربايعة ليوم 4/11، ومصعب البري ليوم 4/11، وعلاء الدين يوسف جلبوش ليوم 31/10، وأنس عدنان حمارشة ليوم 4/11، وأحمد مؤمن أبو زيد ليوم 4/11، وزياد جمال هندي ليوم 4/11، وسليم أبو عودة ليوم 2/11، ومحمد عدنان أبو الحسن ليوم 4/11، وجميل محمد سعايدة لـ5 أيام، وعلاء الدين أبو الرب لـ8 أيام، ومحمد خالد محمد أبو الرب لـ8 أيام ، وبهاء أبو الهيجاء 8 أيام.