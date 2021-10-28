الكشف عن ملابسات جريمة السطو على فرع أحد البنوك غرب جنين

وطن: كشفت الشرطة والامن الوقائي، مساء اليوم الخميس،عن ملابسات جريمة السطو التي استهدفت فرع احد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين.

وأكد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح له، أنه قد تم القبض على مشتبه فيهم بجريمة السطو.

يذكر ان عملية سطو مسلح نفذها مجهولون على فرع أحد البنوك في بلدة يعبد قضاء جنين يوم الاثنين الماضي، في حين فتحت الشرطة تحقيقا مباشرة.

وقال ارزيقات في بيان صحفي عقب جريمة السطو، أنه وبناء على بلاغ ورد للشرطة عن وجود أشخاص ملثمين ومسلحين يستقلون سيارة قاموا بعملية سطو مسلح على إحدى فروع البنوك في بلدة يعبد غرب جنين.

وأضاف أرزيقات أنه على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية الى منطقة الحدث وبالبحث عن المشتبه فيهم تم ضبط المركبة المستخدمة في السطو وجاري البحث عن المشتبه فيهم لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة حسب الأصول.

وأكدت الشرطة بأن المشتبه فيهم قاموا بسرقة مركبة أخرى أثناء هروبهم من مكان الحدث وتوجه فريق من قسم الأدلة الجنائية للبنك وباشر التحقيق.