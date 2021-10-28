دول أوروبية تدعو "إسرائيل" إلى العدول عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

وطن: دعت 12 دولة أوروبية في بيان مشترك "إسرائيل" إلى العدول عن قرار المضي في خطط بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وفي بيان مشترك لوزارات خارجية بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا والسويد، قالت هذه الدول إنها "تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعت هذه الدول "الطرفين إلى البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات".