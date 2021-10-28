بريطانيا تدعو "إسرائيل" للتراجع عن قراراتها الأخيرة ببناء وحدات استيطانية جديدة

وطن: دعت الحكومة البريطانية، "إسرائيل" بالتراجع عن قراراتها الجديدة بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية، جيمس كليفرلي، في بيان وصل وطن، اليوم الخميس، "نهيب بالحكومة الإسرائيلية التراجع عن قراراتها الصادرة في 24 و27 أكتوبر/تشرين الأول بشأن المضي قدما في بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة".

وشدد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار."

وقد أقرت حكومة الاحتلال، أمس الأربعاء، خططا لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية.