اتحاد شركات التأمين يعلن تجميد رفع اسعار تأمين المركبات "التكميلي"

وطن: أعلن رئيس اتحاد شركات التأمين محمد ريماوي اليوم الخميس، عن تجميد قرار رفع أسعار تأمين المركبات التكميلي.

وقال الريماوي انه "سيتم تجميد العمل في رفع سعر التأمين الشامل لحين التوافق مع هيئة سوق رأس المال بحيث يراعى فيه مصالح جميع الأطراف".

وجاء هذا التجميد بعد رفض هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، لبيان اتحاد شركات التأمين الذي عممته يوم أمس الأربعاء، والذي وضع فيه اتحاد شركات التأمين أسعارا جديدة للتأمين التكميلي (الشامل)، بزيادة متوسطها 30%، بحيث سيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، الا أنه تم تجميد القرار هذا اليوم.