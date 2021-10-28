الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يؤكد خلال لقائه اشتية على دعم الاتحاد المستمر للفلسطينيين وحل عادل على أساس حل الدولتين

وطن: التقى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في بروكسل أمس الأربعاء.

وأكد الممثل الأعلى بوريل على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية. وأكد مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بحل عادل ومتفاوض عليه وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين والحاجة إلى إعادة إطلاق مفاوضات ذات مغزى من أجل إحياء عملية السلام في أقرب وقت ممكن.

وأكد الممثل الأعلى مجدداً أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الأطراف ومع جميع الشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط التي أُعيد تنشيطها.

كما ناقش الممثل الأعلى بوريل ورئيس الوزراء اشتية الوضع الراهن، بما في ذلك مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء، فضلاً عن الوضع الإنساني المتردي في غزة. وشدد الممثل الأعلى أيضاً على ضرورة أن تستأنف الفصائل الفلسطينية جهودها الجادة من أجل المصالحة بين الفلسطينيين وأن تحدد موعداًجديداً للانتخابات الوطنية المؤجلة.

وأعاد الممثل الأعلى التذكير بدعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني التي تُسهم في جهود السلام وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأكد أن إدراج ست منظمات فلسطينية كمنظمات إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية يشكل مصدراً للقلق الشديد حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي ببحث هذه الادعاءات عن كثب. وأخيراً، أضاف أن منظمات المجتمع المدني هي قوة في تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم وفي فلسطين.