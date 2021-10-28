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إقتصاد وأعمال
قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبّان من مختلف المحافظات
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يؤكد خلال لقائه اشتية على دعم الاتحاد المستمر للفلسطينيين وحل عادل على أساس حل الدولتين
برهان يعفي 6 سفراء سودانيين من مناصبهم
صرف االعملات اليوم
طقس اليوم: أجواء خريفية مع درجات حرارة في منتصف العشرينيات
برشلونة يقيل مدربه
اعتصام في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
رسميا.. إيقاف بوغبا لعدة مباريات بعد طرده أمام ليفربول
طارق الشناوي رئيساً للجنة تحكيم النقاد في الدورة السادسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي
الاسبوع المقبل.. "القطرية الإسرائيلية" ستبدأ بقطع الكهرباء عن مناطق بالضفة بسبب تراكم الديون
أول شخص يمتلك 300 مليار دولار... إيلون ماسك يقترب من إنجاز تاريخي
الاحتلال يعلن إغلاق شوارع ويضيق على المقدسيين بحجة إقامة ماراثون
المحامي الشلة لوطن: قرار اتحاد شركات التأمين يضر بالمواطن واذا أرادت الهيئة ان تنظم سوق التأمين عليها ان تتوافق مع مجلس الوزراء لتحديد الحد الاقصى لسعر التأمين وليس الحد الادنى
الأردن يدين مُصادقة سلطات الاحتلال بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا
ملتقى فلسطين للقصة العربية ينتظم في يومه الثاني بندوة حول تحديات الكاتب والنشر
نقابة العاملين في الخدمات التعليمية تعقد مؤتمرها التأسيسي
اشتية يطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على "إسرائيل" للالتزام بالاتفاقيات الموقعة واتخاذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني
اشتية يبحث مع مفوض سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم المالي لفلسطين
"تطوير" و "زمام" يعينان مزارعي فقوعة في قطف الزيتون
صرف االعملات اليوم
28.10.2021
07:28 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.19 شيكل
الدينار: 4.50 شيكل
اليورو: 3.70 شيكل
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