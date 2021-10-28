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صرف االعملات اليوم

28.10.2021 07:28 AM
صرف االعملات اليوم

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار: 3.19 شيكل

 الدينار: 4.50 شيكل

اليورو: 3.70 شيكل

 

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