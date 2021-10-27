اعتصام في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

وطن: طالبت فعاليات جنين ومخيمها وذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم، وذوي الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين تسعة شهداء محتجزة في ثلاجات الاحتلال من محافظة جنين.

ودعا المشاركون في الاعتصام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك وكافة المؤسسات الحقوقية لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وأكدوا الاستمرار في تنظيم سلسلة من الفعاليات حتى يتم تسليم جثامينهم، ووقف سياسة العقاب التعسفي بحق الحركة الأسيرة خاصة المضربين عن الطعام.

(وفا)