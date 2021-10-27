المحامي الشلة لوطن: قرار اتحاد شركات التأمين يضر بالمواطن واذا أرادت الهيئة ان تنظم سوق التأمين عليها ان تتوافق مع مجلس الوزراء لتحديد الحد الاقصى لسعر التأمين وليس الحد الادنى

وطن: وضع اتحاد شركات التأمين أسعاراً جديدة للتأمين التكميلي (الشامل) بزيادة متوسطها 30%، وقرر البدء بتطبيقه اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وهو ما اعتبرته هيئة سوق رأس المال غير قانوني، ولفتت إلى أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين المركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة) هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

وشددت على أنه لزاماً على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

و في هذا السياق قال المحامي أمجد الشلة تعقيبا على قرار اتحاد شركات التأمين، إن الكل يحتكم في مسألة التأمين الى قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وبالتالي القانون هو المرجع في هذا الموضوع من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القانون رقم 20 لسنة 2005 وماتمخّض عنه من مواد ونصوص فإننا نلاحظ أن المادة (1)عرفت التأمين وشركات التأمين والجهات ذات العلاقة وتفاصيل اخرى، أما المادة (4) حددت مهام واختصاصات وصلاحيات هيئة سوق رأس المال ومن اهمها الرقابة والاشراف على تطبيق هذا القانون، وأيّد انظمة وقوانين وتعليمات متعلقة بأعمال التأمين، ووضع سياسات لتطوير قطاع التأمين.

وعن طبيعة القرار الذي صدر عن اتحاد شركات التأمين، لفت المحامي الشلة لوطن، ممكن ان نستند للمادة (131) ولغاية المادة (136) في قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 الذي موجبه انشئ جسم اتحاد شركات التأمين واعطى جزء من هذه الصلاحيات في المادة (130) له في تحديد الحدود الدنيا لتعرفة التأمين، لكن الاشكالية هنا ان من الواضح تماما ان هناك اشكاليات وخلافات موجودة بين هيئة سوق رأس المال واتحاد شركات التأمين، والضحية هو المواطن.

وتابع، اذا استندت الهيئة الى قرار مجلس الوزراء لرقم (2) لسنة 2008 فإن هناك اشكالية ان النظام جاء وتحدث عن تحديد الحد الادنى للتعرفة اذا أرادت الهيئة ان تنظم سوق التأمين عليها ان تتوافق مع مجلس الوزراء لتحديد الحد الاقصى لسعر التأمين وليس الحد الادنى، بالتالي اذا ارادت الهيئة وبالتوافق مع مجلس الوزراء حماية المواطن اذا اعتبرت ان هناك تغول من شركات التأمين عليها ان تخرج لتحديد السقف الاقصى لبوليصة التأمين وليس ان تحدد الحد الادنى.

المطلوب ان تكون العلاقة ودية وايجابية بين الطرفين عكس ذلك سيكون المواطن ضحية للخلاف، اضافة الى ان المطلوب اذا أرادت هيئة سوق رأس المال وبالتوافق مع مجلس الوزراء البحث عن تحديد الحد الاقصى لتعرفة التأمين وليس تحديد الحد الادنى.

للاطلاع على موقف هيئة سوق رأس المال من قرار مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين "سوق رأس المال": قرار الشركات رفع أسعار تأمين المركبات غير قانوني