"تطوير" و "زمام" يعينان مزارعي فقوعة في قطف الزيتون

وطن: نفذت الجمعية الخيرية لرعاية وتمكين الشباب "تطوير"، ومؤسسة "زمام"، يوم عملٍ تطوعي في قطف الزيتون في قرية فقوعة قرب جنين، وذلك بالتعاون مع المجلس القروي.

وشارك عشرات المتطوعين من المؤسستين، وعشرات الشبان والشابات من الأراضي المحتلة عام 48، في قطاف الزيتون لأهالي قرية فقوعة، خاصة أولئك الذين تقع أراضيهم الزراعية بمحاذاة جدار الضم والتوسع.

وقالت مديرة مؤسسة رعاية وتمكين الشباب، بسمة شريم ،إن الهدف من تنفيذ يوم العمل التطوعي هو إسناد ودعم المواطنين، الذين يتعرضون لمضايقات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأكدت شريم أن الهدف من الحملة هو مشاركة الشباب مع العائلات في قطف الزيتون، وتعزيز مفهوم "العونة"، وتعظيم مبادئ التطوع والمشاركة، وتقريب الشبان أكثر من الأرض.

وشددت على أن موسم قطف الزيتون ليس موسمياً فصلياً عادياً، بل يشكل علاقة روحانية بين الفلسطيني وشجرة الزيتون، فشجرة الزيتون ترمز إلى الفلسطيني المتجذر في أرضه.

وأشارت إلى أن الجمعية تتعاون مع مؤسسة "زمام"، ومجلس فقوعة، في العديد من النشاطات والفعاليات الرامية إلى تعزيز قدرات الشباب، وإشراكهم في قضايا مجتمعهم، وخاصة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومعاونة المواطنين في المواسم الزراعية.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة "زمام فلسطين"، عبد الله حمارشة، إن الهدف من تنظيم يوم العمل التطوعي هو دعم وإسناد المزارعين ومساعدتهم في موسم قطف الزيتون، لاسيما في المناطق الأكثر استهدافاً في المنطقة من قبل قوات الاحتلال.

وأكد حمارشة على أن هذه الحملة، تعتبر جزءا من واجب مؤسسة زمام تجاه المجتمع الفلسطيني، وتجاه المزارعين على وجه التحديد لتمكينهم من الصمود في أراضيهم، خاصة في هذه المناطق التي يستهدفها الاحتلال بشكل دائم، ولمساندتهم في الوقوف أمام وجه هجمة الاحتلال على المزارعين.

وأشار حمارشة إلى أن مؤسسة زمام تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب، ورفع كفاءتهم، ومساعدة المزارعين في جني محصول الزيتون، بغية تعزيز وترسيخ القيم وخاصة قيم التعاون وحب الوطن لدى الشباب.

وشدد حمارشة على أن مؤسسة زمام حريصة على إظهار رمزية شجرة الزيتون، وأهمية تمسك الفلسطيني بأرضه، وضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة ومساندة المزارعين.