برشلونة يعلن إصابة نجمه فاتي في الركبة

وطن: أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه الدولي الإسباني الواعد أنسو فاتي، يعاني من آلام في ركبته اليمنى وسيغيب عن مواجهة رايو فايكانو اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني.

واضطر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان إلى استبدال فاتي بالأرجنتيني سيرخيو أغويرو في الدقيقة 74 من الكلاسيكو الذي خسره "البارسا" أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد الأحد الماضي في "كامب نو"، بسبب ألم في ركبته اليسرى، بعد أن سقط عليه مدافع النادي الملكي الدولي النمساوي دافيد ألابا دون قصد.

وكان كومان قال في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن فاتي "شعر بانزعاج، لكن ليس بسبب الإصابة التي تعرض لها في السابق".

وغاب فاتي، الذي سيبلغ التاسعة عشرة من عمره الأحد المقبل، نحو عام بسبب كسر في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى تعرض له في السابع من نوفمبر 2020 ضد ريال بيتيس، وخضع لأربع عمليات جراحية قبل أن يعود إلى الملاعب في نهاية سبتمبر الماضي.

وانضم فاتي، الذي مدد الأسبوع الماضي عقده مع برشلونة حتى عام 2027 بشرط جزائي قيمته مليار يورو، إلى المصابين بيدري، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والهولندي فرينكي دي يونغ، والدنماركي مارتن برايثوايت، والأوروغوياني رونالد أراوخو.

المصدر: (أ ف ب)