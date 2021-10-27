6 أسرى يواصلون إضرابهم رفضًا للاعتقال الإداري

وطن: يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدّة شهور رفضًا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (106 أيام)، ومقداد القواسمة المضرب منذ (99 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (81 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (72 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (65 يوما)، وعياد الهريمي منذ (36 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابًا عن الطعام منذ (18 يوما) إسناداً للأسرى الـ6، وعاقبته إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانه الإضراب التضامني بعزله في سجن "مجدو".

وحذّرت مؤسسات حقوقية وقانونية من خطورة الوضع الصحي للأسيرين كايد الفسفوس الذي يقبع بمستشفى "برزلاي"، ومقداد القواسمة الذي يقبع في مستشفى "كابلان".

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا مؤلمة للأسير القواسمة تُظهر جسده بشكل هزيل جدًا وعلامات الإعياء الشديد بادية عليه نتيجة إضرابه المتواصل منذ 99 يومًا.

ويقبع الأسرى علاء الأعرج وهشام أبو هواش وشادي أبو عكر في عيادة "سجن الرملة" في وضع صحي يتفاقم مع مرور الوقت، فيما يحتجز عياد الهريمي في زنازين العزل بسجن "عوفر".

