إعادة الاسير ناصر أبو حميد إلى "عسقلان" بعد أن خضع لعملية جراحية معقدة

وطن: أعادت إدارة سجون الاحتلال الأسير ناصر أبو حميد إلى سجن عسقلان اليوم الأربعاء، بعد أن خضع لعملية جراحية معقدة مؤخرًا في مستشفى “برزلاي”، وفقًا لنادي الأسير.

وأجرى أبو حميد عملية لاستئصال ورم في الرئة.

ويشار إلى أنه من مخيم الأمعري وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد اعتقل الاحتلال أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018 ولهم شقيق سادس وهو الشهيد عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال وحٌرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019، وفقًا لنادي الأسير.