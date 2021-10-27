الاحتلال يدين أسيراً بقتل مستوطنة في جنين

وطن: أدانت محكمة "سالم" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، الأسير الفلسطيني محمد كبها، بتهمة قتل المستوطنة إستير هورغان قرب مستوطنة "تل منشيه" غربي مدينة جنين، مطلع العام.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" اتهمت المحكمة كبها بقتل هورغان بضربها بحجر، منذ حوالي 10 أشهر، على رأسها، عندما تصادفا في غابة ريحان أم الريحان بجنين.

وكانت النيابة العسكرية قدمت في يناير الماضي لائحة اتهام ضد محمد كبها (40 عاما)، من قرية طورة الغربية غرب مدينة جنين، اتهمته فيها بقتل إستير هورغين من مستوطنة "تل منشيه"، وأعاد تمثيل عملية القتل.

ونوهت "يديعوت" إلى أنه ووفق اعتراف كبها فإنه "قام بتنفيذ العملية انتقاما لوفاة صديقه في السجون الإسرائيلية الأسير كمال أبو وعر في نوفمبر 2020".

واعتقلت قوات الاحتلال كبها من منزله في قرية طورة غربي جنين، بعد شهر ونصف من تنفيذ العملية.