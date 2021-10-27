6 وفيات و370 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.5% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 6، طوباس 6، أريحا والأغوار 11، جنين 24، الخليل 38، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 25، نابلس 8، طولكرم 2، قلقيلية 0، سلفيت 0، قطاع غزة 240".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طوباس 4، أريحا والأغوار 8، جنين 38، الخليل 40، بيت لحم 17، رام الله والبيرة 20، نابلس 35، طولكرم 7، قلقيلية 4، سلفيت 4، قطاع غزة 800".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 190 مرضى، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.