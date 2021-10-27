تسجيل ست وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء تسجيل ست حالات وفاة و240 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1347 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل ست حالات وفاة، ليرتفع العدد الى 1554 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

وأشارت الصحة إلى تعافي 800 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 176100 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 1822889 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 5235 حالة.

وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 153، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 103 حالات.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 472588 شخصا.