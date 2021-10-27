البنك الوطني واللجنة العلمية التابعة للأمن الوطني يوقعان اتفاقية تعاون لإعادة تأهيل منازل عائلات فلسطينية معوزة

وطن: ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، وقع البنك الوطني واللجنة العلمية التابعة لقوات الأمن الوطني اليوم اتفاقية تعاون دعما للعائلات الفلسطينية المعوزة والمتعففة. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر إدارة البنك الوطني، حيث وقعها الرئيس التنفيذي للبنك سلامة خليل، ومدير عام اللجنة العلمية العميد بلال أبو حامد، بحضور عدد من الشخصيات الإدارية من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك الوطني تبرعا للجنة العلمية لشراء المواد والمعدات اللازمة من أجل ترميم وإعادة تأهيل منازل عائلات فلسطينية معوزة، وستقوم اللجنة العلمية بدورها بتأمين الفنيين والمهندسين والأيدي العاملة للبناء وإنجاز المهمات المطلوبة.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أثنى خليل على الجهود الاستثنائية التي تقوم بها قوات الأمن الوطني الفلسطيني في حفظ الأمن والنظام داخل الوطن، مشيدا كذلك بدور اللجنة العلمية ومنتسبي قوات الأمن وبرنامجهم للعمل التطوعي من أجل إعادة تأهيل وترميم منازل العائلات الفلسطينية الأقل حظاً بسواعدهم لتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا على أهمية تضافر جهود القطاع العام والخاص من أجل خلق حلقة تكاملية لإحداث تنمية مجتمعية مستدامة في فلسطين.

ومن جانبه أعرب العميد أبو حامد عن سعادته وشرفه بتمثيل عطوفة اللواء نضال أبو دخان قائد الأمن الوطني واللجنة العلمية لتوقيع هذه الاتفاقية مع البنك الوطني للتعاون سويا في مجال الخدمة المجتمعية وتقديم المساعدة للعائلات الفقيرة والمعوزة في ترميم وصيانة منازلهم. مؤكدا أنه ليس غريبا على سياسة البنك الوطني وإدارته تقديم يد العون والمساهمة في مساعدة الأسر والعائلات الفقيرة من ضمن سياسات البنك الوطنية، شاكرا البنك على هذه اللفتة، والى تطلع اللجنة العلمية بأن يستمر التعاون مع البنك الوطني لما فيه مصلحة وطننا ومواطنينا الذين يستحقون الدعم وخاصة الفئات المهمشة والمعوزة.