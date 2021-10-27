"هاكرز" ينشرون معلومات مفصلة عن المئات من جنود الاحتلال

وطن: نشرت مجموعة "هاكرز سايبر"، الليلة الماضية، ملفات تحمل معلومات لأسماء وأرقام هواتف وعناوين مئات من جنود الاحتلال، وتفاصيل كاملة عن حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن هذه المجموعة نفسها نشرت أول أمس صورًا لوزير الحرب بيني غانتس لم تنشر من قبل.

وأشار إلى أن الملفات تحتوي على تفاصيل كاملة لجنود الاحتلال الاحتياط في وحدات عسكرية منها رتبهم ومواقعهم والتفسيرات التي قدمها كل منهم لعدم تمكنه من الالتحاق بالاحتياط عند استدعائهم.

كما تحتوي الملفات على تفاصيل آلاف المستوطنين المرشحين للانضمام لجيش الاحتلال أو أولئك الذين يتم تجنيدهم إجباريًا.

ووصف أحد الجنود المسربة تفاصيل معلوماته الخاصة، ما جرى بـ "الجنون"، مشيرًا إلى أنه متفاجئ بما نشر من بيانات خاصة به.

فيما قال جندي آخر إنه ما جرى “مدهش ومفاجئ ومصدوم”، داعيًا إلى ضرورة وقف ما وصفه بـ "الإغفال" الذي يتكرر في الآونة الأخيرة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه مجموعة إيرانية تهدف إلى التأثير على جنود الاحتلال.

ووجه القراصنة الهاكرز رسائل مرفقة بتلك الملفات منها بالتوعد بمتابعة وملاحقة أولئك الجنود، كما أشاروا إلى غانتس بأنهم يعرفون جميع قراراته.