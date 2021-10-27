الاحتلال يواصل لليوم الثالث تجريف مقبرة "اليوسفية" بالقدس

وطن: تواصل قوات الاحتلال في هذه الأثناء، ولليوم الثالت على التوالي، تجريف مقبرة "اليوسفية" قرب المسجد الأقصى بزعم أنها أراضي تابعة لبلدة الاحتلال في القدس.

ودفاعاً عن موتاهم وأرضهم احتج مقدسيون على تجريف المقبرة بالوقوف أمام المقبرة ومنع آليات الاحتلال من دخولها، كما واشتبكوا بالأيدي مع قوات الاحتلال أدت إلى اعتقال مقدسيين من محيط المقبرة بعد الاعتداء عليهم.

كما قام المقدسيون بإزالة السياج الحديدي الذي بنته سلطات الاحتلال على مدار يومين حول المقبرة.

وقال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل التفكجي لـوطن أن "استهداف المقابر الإسلامية بمحيط المسجد الأقصى يأتي ضمن الرؤية الاستيطانية للاحتلال، حيث يهدف الأخير إلى فتح باب من مقبرة اليوسيفية يؤدي برج "اللقلق" لإقامة مستوطنة بالمنطقة".