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صرف العملات مقابل الشيكل

27.10.2021 07:25 AM
صرف العملات مقابل الشيكل

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار: 3.20 شيكل

الدينار: 4.51 شيكل

اليورو: 3.71 شيكل

 

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