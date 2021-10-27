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إقتصاد وأعمال
صرف العملات مقابل الشيكل
الطقس: أجواء باردة وجافة صباحاً في حين ترتفع الحرارة إلى منتصف العشرينيات نهاراً
بعد مناشدة له عبر "وطن" .. التربية والتعليم ترد: سنتابع قضية" محمد العملة" من ذوي الاعاقة البصرية وسبب عدم توظيفة في الوزارة
اشتية يدعو بلجيكا الى الاعتراف بدولة فلسطين لإنقاذ حل الدولتين
الاحتلال يقمع المشاركين بصلاة المغرب في المقبرة اليوسفية بالقدس ويعتقل شابا
الاحتلال يعتقل الأسير المحرر علاء يوسف أبو جلبوش من مركة جنوب جنين
عضو ثوري فتح نصر الله لوطن: نأمل أن نعود اليوم لطرح ملف إجراء تغيير في حكومة اشتية لقناعتنا بضرورة ذلك
وزارة الاقتصاد لـ"وطن": فلسطين الأقل تأثراً بموجة الغلاء العالمي بأسعار السلع الغذائية مقارنة بالدول المحيطة بها بنسبة لم تتجاوز 20%
خلال برنامج "عدل".. مطالبات بالتحرك دولياً لوقف قرار الاحتلال اعتبار ست مؤسسات مدنية وأهلية فلسطينية بأنها "ارهابية"
الطبيعة تشفي نفسها فمن يشفينا؟
تواجد مكثف للمستوطنين على طريق نابلس طولكرم
هاني عرفات يكتب لوطن: حينما خُدِعَ بعض الثوار….
بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 8 شهور
واشنطن تعلن رفضها للتوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة
الاحتلال يستولي على "باجر" في بلدة السموع
منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد
إصابة شاب بجريمة إطلاق نار في طمرة بالداخل المحتل
وفاة 4 أطفال في غرق قارب لمهاجرين قبالة اليونان
قائمة أفضل 10 مدربين في القرن الـ21 بعدد النقاط
بحرية الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال قطاع غزة
صرف العملات مقابل الشيكل
27.10.2021
07:25 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.20 شيكل
الدينار: 4.51 شيكل
اليورو: 3.71 شيكل
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