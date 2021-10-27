الطقس: أجواء باردة وجافة صباحاً في حين ترتفع الحرارة إلى منتصف العشرينيات نهاراً

وطن: لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول الى دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، ويسود طقس بارد نسبياً وجاف صباحاً بشكل عام، وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي وصحو في معظم المناطق مع حرارة حول منتصف العشرينيات، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع طقس بارد نسبياً في القمم الجبلية وطقس يميل للبرودة قليلاً بشكل عام المناطق. وتكون الرياح شرقية ثم تتحول الى شمالية غربية مساءً.