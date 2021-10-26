بعد مناشدة له عبر "وطن" .. التربية والتعليم ترد: سنتابع قضية" محمد العملة" من ذوي الاعاقة البصرية وسبب عدم توظيفة في الوزارة

وطن: بعد مناشدة أطلقها عبر " وطن"، الشاب محمد العملة من ذوي الإعاقة البصرية برفض وزارة التربية والتعليم توظيفه رغم تفوقه في الامتحان الخاص بالتوظيف، وفي إطار متابعة " وطن " للقضية وتواصلها مع وزارة التربية والتعليم ، فقد أكدت الوزارة أنها ستتابع قضية الشاب محمد العملة.

وبينت الوزارة لوطن، أنه تم توظيف ثلاثة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية هذا العام، اثنتان منها في جنين، وسيتم متابعة حالة العملة عن سبب عدم توظيفة.

وكانت" وطن " قد استضافت خلال برنامج "شد حيلك يا وطن"، الشاب محمد العملة، الذي ناشد بضرورة تغيير التعامل مع توظيف ذوي الاعاقة ، بعد أن حُرم من الوظيفة العمومية لانه كفيف حسب وصفه.

وأكد العملة خلال البرنامج على أنه تقدم للمنافسة على وظيفة معلم في قطاع التعليم الحكومي، وادى امتحان التوظيف وحصل على علامة 37 من 40، وقد تخطى المقابلتين بنجاح؛ وبين انه كان ينتظر التواصل معه بخصوص الوظيفة بعد انتهاء المقابلة الثانية لكن ذلك لم يحدث.

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