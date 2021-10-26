اشتية يطالب أوروبا ربط مساعداتها إلى دولة الاحتلال باحترام حل الدولتين وإنهاء الاحتلال

وطن: طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، ربط المساعدات الأوروبية والشراكة مع دولة الاحتلال، باحترام حل الدولتين وانهاء الاحتلال واحترام حقوق الانسان، داعيا أوروبا الى ملء الفراغ السياسي من خلال بلورة وطرح مبادرة سلام بالشراكة مع الرباعية الدولية، تهدف الى انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، اليوم الثلاثاء، في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

وشدد اشتية على ان استمرار الاحتلال بعدم قبوله وموافقته على حل الدولتين سيؤدي الى دولة واحدة بنظام فصل عنصري.