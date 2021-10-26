مفتي القدس: استهداف الاحتلال للمقابر هدفه تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في المدينة

وطن: قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمقابر الإسلامية في القدس المحتلة، يأتي في إطار محاولاته تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في المدينة.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يهدف أيضا لتغيير طابع القدس العربي والإسلامي وتهويدها، من خلال الحفريات خاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية .

وأكد المفتي أن الاحتلال يسعى من وراء استهداف القبور والمقدسات إلى إقامة ما تسمى "الحديقة التوراتية"، وطمس الحضارة والتاريخ والآثار الإسلامية، مشددا على أن الأمتين العربية والإسلامية تتحملان المسؤولية الكبرى حول استهداف هذه المقدسات وتدنيس حرمتها.