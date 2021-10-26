مضرب منذ (63) يومًا.. غدًا تُعقد جلسة استئناف للمعتقل الإداريّ شادي أبو عكر

وطن: تُعقد غدًا الأربعاء جلسة استئناف ضد قرار تثبيت الاعتقال الإداريّ للمعتقل المضرب عن الطعام منذ (63) يومًا شادي أبو عكر، وذلك في المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر".

وقال نادي الأسير، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ مخابرات الاحتلال كانت قد أصدرت مؤخرًا بحقّ أبو عكر أمر اعتقال إداريّ لمدة 6 شهور، رغم أنّ إضرابه تجاوز الشهرين، حيث يواجه وضعًا صحيًا صعبًا يتفاقم مع مرور الوقت.

وأوضح نادي الأسير، أنّ محاكم الاحتلال وفي غالبية القضايا التي تتعلق بالمعتقلين الإداريين ومنهم المضربون عن الطعام، عملت كسند أساس في دعم قرارات مخابرات الاحتلال، وساهمت بشكل أساس في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو عكر يبلغ من العمر (37 عامًا) من مخيم عايدة/ بيت لحم، ويقبع اليوم في سجن "عيادة الرملة" بعد أن نقل من زنازين سجن "عوفر"، علمًا أنّه معتقل منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهو متزوج وأب لطفلين (محمد يبلغ من العمر 7 سنوات، ورؤى تبلغ من العمر عام)، أمضى في سجون الاحتلال سابقا عشر سنوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقًا استهدفه الاحتلال مجددًا عبر سياسة الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ عائلته ومنذ اعتقاله لم تتمكن من زيارته، بذريعة المنع الأمني.