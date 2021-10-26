البرهان يكشف سبب اعتقال عبدالله حمدوك ومكان وجوده وتوقيت عودته إلى منزله

وطن: أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد القوات المسلحة السودانية على أن الوثيقة الدستورية لم تلغ ولكن عطلت بعض بنودها، مشيرا في الوقت ذاته إلى التصميم على إنجاز المرحلة الانتقالية وكاشفا أنه يستضيف رئيس الحكومة عبدالله حمدوك في منزله.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للبرهان، الثلاثاء، قال فيه: "نريد إنماء دولة مواطنة تضمن حرية التعبير ونريد رؤية مبادئ نؤسس فيها لعلاقة الدين بالدولة".

وأضاف البرهان أن "رئيس الوزراء موجود في منزلي، ويمكنكم رؤيته والتحدث معه وكان يمكن أن يبقى في منزله ولكن خشينا أن يصيبه أمر ومتى ما استقرت الأمور سيعود إلى منزله ونقدم الشكر له على الفترة الماضية كرئيس للحكومة".

وأكد رئيس مجلس السيادة المنحل أن رئيس الحكومة "حر في تحركاته" ولا قيود عليه، حسب قوله.

وكان قد شهد السودان انقلابا عسكريا الإثنين أقدم الجيش خلاله على اعتقال عدد من الوزراء ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك وزوجته.

وأعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الإثنين وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أعلن فرض حالة الطوارئ وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية.