إيران تعلن أن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطل محطات الوقود على نطاق واسع

وطن: أفادت وسائل إعلام رسمية بأن هجوما إلكترونيا تسبب في تعطيل بيع البنزين المدعوم بشدة في إيران اليوم الثلاثاء، مما أدى لاصطفاف طوابير طويلة بمحطات الوقود في أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية "تعطل نظام التزويد بالوقود في المحطات… في الساعات القليلة الماضية نتج عن هجوم إلكتروني… الفنيون يصلحون المشكلة وسرعان ما ستعود عملية التزويد بالوقود إلى طبيعتها".

جاء التعطل قبيل الذكرى الثانية لزيادة أسعار الوقود في نوفمبر تشرين الثاني 2019، مما أدى إلى احتجاجات واسعة في الشوارع أفادت تقارير بمقتل المئات على أيدي قوات الأمن فيها.