7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

رام الله - وطن: يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (104 أيام)، ومقداد القواسمة المضرب منذ (97 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (79 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (70 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (63 يوما)، وعياد الهريمي منذ (34 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضراباً عن الطعام منذ (17 يوما) إسناداً للأسرى الـ6.

وعاقبت إدارة سجون الاحتلال الأسير حريبات بعد إعلانه الإضراب التضامني، بعزله في سجن "مجدو".

وحذرت مؤسسات حقوقية وقانونية من خطورة الوضع الصحي للأسيرين كايد الفسفوس الذي يقبع بمستشفى "برزلاي"، ومقداد القواسمة الذي يقبع في مستشفى "كبلان".

وأشارت إلى تضاعف احتمالية تعرضهما لانتكاسة مفاجئة تنتهي باستشهاد أحدهما، بسبب ما يتعرضان له من نوبات تشنج، والانخفاض الحاد في نسبة السوائل بالجسم، واستمرار ظهور علامات الاصفرار والهزال وعدم القدرة على النطق.

ويقبع الأسرى علاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر، يقبعون في عيادة "سجن الرملة" في وضع صحي يتفاقم مع مرور الوقت، فيما يحتجز عياد الهريمي في زنازين العزل بسجن "عوفر".