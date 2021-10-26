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الاحتلال يهدم 4 محال تجارية قيد الإنشاء في دير قديس - وكالة وطن للأنباء
وطن الأخبار فلسطيني

الاحتلال يهدم 4 محال تجارية قيد الإنشاء في دير قديس

26.10.2021 10:09 AM
الاحتلال يهدم 4 محال تجارية قيد الإنشاء في دير قديس

رام الله - وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 محال تجارية قيد الإنشاء في قرية دير قديس غرب رام الله.

وهدمت قوات الاحتلال المحال التجارية التي تعود للمواطن أيمن عدنان سطيح.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت المواطن سطيح بهدم محاله في الثالث والعشرين حزيران/ يونيو الماضي، بحجة قربها من سياج إحدى المستوطنات القريبة.

يشار إلى أن الاحتلال أخطر في 31 أيار/ مايو الماضي، بهدم 10 منازل في دير قديس ونعلين، رغم أنها تحمل رخصا قانونية فلسطينية.

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