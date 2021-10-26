الشرطة تحبط محاولة تهريب أكثر من 16 ألف حبة كبتاجون مخدرة في محافظة الخليل

وطن: أحبطت الشرطة فجر اليوم محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي كانت في طريقها لمحافظة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن معلومات دقيقة تلقتها شرطة مكافحة المخدرات في محافظة الخليل تتعلق بتهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة للمحافظة عن طريق مكتب خدمات تجاري، بناء على ذلك قامت شرطة مكافحة المخدرات بعملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت لعدة أيام لهذه الشحنة حتى وصولها الى داخل المحافظة.

وأضاف ارزيقات "لدى وصول هذه الشحنة والتي كانت عبارة عن (رولات من القماش) ، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات من ضبطها بعد تسليمها لمكتب الخدمات التجارية في المحافظة، وخلال عملية تفتيش هذا المكتب تم العثور بداخل (رول) قماش على 16 ألف و500 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب مكتب الخدمات التجاري المشتبه به."

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.