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أسعار صرف العملات - وكالة وطن للأنباء
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أسعار صرف العملات

26.10.2021 07:16 AM
أسعار صرف العملات

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار: 3.20 شيكل

الدينار: 4.51 شيكل

اليورو: 3.72 شيكل

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